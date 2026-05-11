11 мая, 14:26

На Украине заявили о заражениях хантавирусом ещё до ЧП с круизным лайнером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / faniadiana24

В Хмельницкой области зафиксировали два случая хантавирусной инфекции, оба пациента успешно прошли лечение и были выписаны из больницы. Об этом изданию сообщила врач-инфекционист Виктория Бондарь.

«В этом году в Хмельницкой инфекционной больнице зафиксировано два случая хантовирусной инфекции… пациенты успешно вылечены и выписаны», — приводит её слова «Страна.ua».

По словам специалистов, у пациентов наблюдалось различное течение заболевания: у одного — признаки геморрагической лихорадки с почечным синдромом, у второго — поражение печени, высыпания и высокая температура. Медики отмечают, что оба случая протекали в умеренной форме и завершились выздоровлением после лечения в стационаре.

Врачи напоминают, что хантавирусная инфекция может сопровождаться высокой температурой, кашлем, болью в пояснице, сыпью, изменением цвета мочи и другими симптомами. При появлении подобных признаков рекомендуется незамедлительно обращаться к инфекционисту для диагностики и лечения.

Ранее сообщалось, что у одного из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, эвакуированных в США, подтвердилось заражение хантавирусом андес. Группа из 17 американцев была вывезена с судна специальным рейсом, организованным Госдепартаментом, и в настоящее время возвращается на родину.

Милена Скрипальщикова
