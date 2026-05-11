Гладков сообщил о погибшем и трёх раненых после атак дронов ВСУ

В Белгородской области один человек погиб и ещё трое получили ранения после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём МАХ.

По его словам, мужчина, который 7 мая получил тяжёлые ранения в селе Вознесеновка при атаке дрона на служебный автомобиль, скончался в больнице. Врачи отделения реанимации областной клинической больницы пытались спасти пострадавшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также в Шебекино два FPV-дрона ударили по территории предприятия. В результате ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. От госпитализации пострадавший отказался и продолжит лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены два грузовых автомобиля и два полуприцепа.

Ещё один удар произошёл вблизи села Зозули Борисовского округа. Там FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус. Ранения получили двое мужчин. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, а после оказания помощи были направлены в городскую больницу №2 Белгорода для дополнительного обследования. У одного пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и сквозное осколочное ранение ноги. У второго — минно-взрывную травму и баротравму.

Ранее мирный житель пострадал в приграничном районе Курской области. Украинский FPV-дрон атаковал частное домовладение в посёлке Песчанский Беловского района. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате удара 52-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Сначала ему оказали первую помощь на месте, после чего пострадавшего планировали направить в лечебное учреждение Курска.