В США заметили «отдаление» Зеленского от администрации Трампа

На фоне охлаждения диалога и заморозки переговорного процесса по Украине Владимир Зеленский всё заметнее отдаляется от США. Об этом сообщило издание The New York Times.

«В условиях «заморозки» мирных переговоров <…> Владимир Зеленский, похоже, отдаляется от Соединённых Штатов. <…> Путь Украины к потенциальному разрыву отношений с США полон неудач и унижений», — говорится в материале.

Риторика Зеленского в адрес США стала более жёсткой и публичной, чем ранее, когда подобные заявления считались невозможными. В частности, он заявлял о нехватке внимания со стороны США к украинскому вопросу из-за других международных кризисов.

Также упоминается недовольство решением о частичном смягчении санкционного давления в отношении российской нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Отдельно издание приводит мнение о том, что американский президент Дональд Трамп, по оценке Киева, оказывает более сильное давление на Украину, чем на Россию.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сможет склонить Владимира Зеленского к территориальным уступкам по Донбассу. Текущая переговорная динамика вокруг возможного перемирия усиливает ощущение внешнего влияния на решения Киева.