Трамп припомнил Зеленскому позорную перепалку в Овальном кабинете

Дональд Трамп снова высказался о февральской перепалке с Владимиром Зеленским в Белом доме. В разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом президент США заявил, что в тот момент поведение украинского лидера показалось ему «немного агрессивным». Речь идёт о встрече 28 февраля 2025 года. Тогда Зеленский приехал в Вашингтон для переговоров с Трампом, однако беседа в Овальном кабинете быстро переросла в публичный спор в присутствии журналистов.

«Я всегда как-то ладил с ним [Зеленским]. За исключением того единственного момента в Белом доме, в Овальном кабинете, который, как мне кажется, был с его стороны немного агрессивным», — сказал Трамп.

Во время той встречи американский лидер обвинил Зеленского в неуважительном отношении к США. Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил, что украинский президент недостаточно благодарит Вашингтон за поддержку. После перепалки запланированную пресс-конференцию отменили. Сам эпизод стал одним из самых заметных публичных конфликтов между Киевом и Вашингтоном за время второго президентского срока Трампа.

Позже Зеленский поблагодарил США, Конгресс и американский народ за поддержку, а также заявил, что Украина заинтересована в справедливом и прочном мире.