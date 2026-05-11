11 мая, 14:50

СК Башкирии повторно завёл дело о смерти женщины после ингаляции ромашкой

В Башкирии следственные органы повторно возбудили уголовное дело после смерти жительницы Уфы, которая скончалась во время процедуры ингаляции в санатории. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Речь идёт о расследовании обстоятельств гибели женщины, отдыхавшей в одном из санаториев. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, однако позже это решение было отменено заместителем Белорецкого межрайонного прокурора.

«Сейчас уголовное дело возбуждено повторно», — говорится в сообщении.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и причины смерти пациентки. Глава Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования и собранных данных по делу.

Ранее стало известно, что в одном из санаториев Башкирии во время процедур скончалась жительница Уфы Елена Лукманова. Женщина отдыхала в учреждении в период новогодних каникул вместе с мужем и двумя младшими детьми. 9 января супруги отправились на ингаляции с ромашкой, во время которых ей стало плохо.

Милена Скрипальщикова
