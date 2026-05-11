При пожаре в многоэтажке на юге Москвы пострадал один человек

Один человек был госпитализирован в результате пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме на проспекте Андропова в Москве. Как передаёт агентство «Москва», к моменту ликвидации возгорание распространилось на площадь примерно 20 квадратных метров.

Пожар, начавшийся днем 12 мая на пятом этаже, сопровождался сильным задымлением и пламенем из окон. Сотрудники экстренных служб успешно эвакуировали жильцов верхних этажей, среди которых были и дети. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Ранее в посёлке Бисерть, расположенном в Свердловской области, пожарным удалось справиться с огнём, который успел уничтожить семь частных домов. Из-за сильного ветра существовала опасность, что пламя перекинется на соседние участки. По информации регионального управления МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет.