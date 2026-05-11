«Раскороновать» не удалось: Чем обернулась для вора в законе Таро война против Япончика и Деда Хасана

Криминальный авторитет Тариэл Ониани по прозвищу Таро долгое время входил в элиту преступного мира бывшего СССР и вынашивал план лишить статуса «вора в законе» Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информированные источники.

Выходец из грузинского города Ткибули 1952 года рождения сел в тюрьму ещё подростком, а после освобождения получил воровскую корону. К девяностым Таро уже руководил одной из сильнейших банд Грузии, затем перебрался в Москву, где и рассорился с Япончиком до такой степени, что ему пришлось бежать сначала во Францию, а потом в Испанию. Там его фамилия не раз всплывала в делах об отмывании денег и контрабанде.

Позже в России Таро сошёлся в жёсткой криминальной войне с Дедом Хасаном. Ониани осудили на десять лет за похищение человека, после освобождения выдали Испании, где он получил новый срок за легализацию доходов. По данным издания, выйдя на свободу в 2021 году, Таро уехал в Барселону, а въезд в Россию ему по-прежнему заказан.

