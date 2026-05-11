На Украине начальница почты спустила в онлайн-казино пенсии стариков

На Украине руководительница почтового отделения в закарпатском селе Грушово похитила 170 тысяч гривен (около 287 тысяч рублей) из средств, выделенных на соцвыплаты. Эти деньги женщина полностью проиграла в казино, говорится в материалах Единого госреестра судебных решений.

Как выяснили следователи, начальница связи умышленно воспользовалась должностным положением из корыстных побуждений. Деньги оказались у неё после того, как водитель-сопровождающий привёз страховой мешок с наличными — всего было доставлено более 666 тысяч гривен.

Из общей кассы фигурантка изъяла 170 тысяч. В эту сумму входили средства из пенсионных накоплений (228 тысяч) и жилищных субсидий. Как позже установило следствие, все похищенные деньги ушли на азартные развлечения.

Своими действиями почтальонша причинила серьёзный финансовый вред местному управлению соцзащиты и региональной дирекции почтового оператора. Правоохранители уже завершили сбор доказательств по делу.

Ранее сообщалось, что в польском городе Свидник полицейские задержали 19-летнюю гражданку Украины, обманом выманившую у пожилого человека один миллион злотых (21 млн рублей). Мошенница действовала по инвестиционной схеме. В первый раз она явилась в условленное место и получила от пенсионера более трёхсот тысяч злотых. Спустя несколько дней она пришла за оставшейся суммой в семьсот тысяч злотых.