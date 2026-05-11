NYT: Трамп сократил финансирование Украины на 99%

Команда американского лидера Дональда Трампа урезала финансовую поддержку Украины на 99%, параллельно предпринимая попытки выстроить более тёплые отношения с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, разлад между Киевом и Вашингтоном нарастал постепенно и сопровождался чередой обидных для украинской стороны эпизодов. Журналисты напомнили, что уже через месяц после инаугурации Трамп и его окружение устроили разнос Владимиру Зеленскому прямо во время встречи в Белом доме. На фоне столь резкого сокращения помощи США, как отмечает NYT, одновременно пытались снискать расположение Москвы.

Ранее сообщалось, что на фоне заморозки переговоров по Украине и общего охлаждения диалога Владимир Зеленский становится всё более дистанцированным от Соединённых Штатов. Риторика Зеленского в адрес США приобрела куда более жёсткие и публичные формы, хотя раньше такие выпады считались недопустимыми. В частности, он открыто говорит о дефиците внимания Вашингтона к украинской проблеме, списывая это на другие международные кризисы.