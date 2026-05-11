Украинские военкоматы переименуют в «Офисы резерва» и лишат части полномочий

Минобороны Украины предложило переформатировать военкоматы в так называемые «Офисы резерва+» с двумя ключевыми направлениями — комплектование и сопровождение. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной раде.

Первые, согласно задумке, займутся учётом военнообязанных, планированием мобилизации, рекрутингом и оформлением на службу. Для новобранцев создадут специальные хабы, где будут проверять документы, проводить медкомиссию и оценивать профессиональную пригодность.

«Специалисты офисов сопровождения будут отвечать за «социалку». ТЦК занимаются не только мобилизацией, но и должны решать множество социальных вопросов – от оформления компенсаций раненым бойцам и единовременных выплат семьям погибших воинов до организации похорон», — пишет издание.

Реформа назрела на фоне проблем с призывом. Ещё в феврале глава Минобороны Михаил Фёдоров анонсировал изменения в мобилизационной системе, а секретарь парламентского комитета по безопасности Роман Костенко 8 мая уточнил, что военкоматы могут переименовать в «Офисы призыва». По данным собеседников издания, новый механизм может заработать уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в Вооружённых силах Украины сложилась крайне тяжёлая ситуация с личным составом, нехватка людей стала намного острее, чем год назад. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход. Парламентарий рассказала, что сделала такой вывод после прямого общения с бойцами на фронте. По её словам, ряды военных серьёзно поредели.