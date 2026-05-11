11 мая, 17:46

Площадь лесного пожара во Флориде выросла почти до 2 тыс. га

Обложка © chatgpt

Площадь лесного пожара в американском штате Флорида увеличилась почти до 2 тыс. гектаров. Об этом сообщила Лесная служба Флориды.

По данным ведомства, пожар продолжает распространяться. При этом экстренным службам удалось частично взять ситуацию под контроль: возгорание локализовано на 20%. Власти продолжают работы по сдерживанию огня и не исключают дальнейшего распространения пожара.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить уже трое суток

Американский штат Флорида продолжает бороться с крупным лесным пожаром. Огонь разгорелся сразу в двух округах — Майами-Дейд и Бровард — недалеко от Майами. На борьбу со стихией направили значительные силы. По данным местного отделения NBC, к месту происшествия прибыли более 12 подразделений пожарно-спасательной службы. Ситуация остаётся напряжённой. В округе Бровард пожар пока не удалось взять под контроль. В соседнем округе Майами-Дейд спасатели смогли потушить только около трети общей площади возгорания.

Николь Вербер
