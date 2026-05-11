Из телестудии в Белый дом: The Hill допустил президентство Такера Карлсона в 2028 году

Американский журналист Такер Карлсон всё чаще фигурирует в разговорах как возможный участник президентской гонки 2028 года. Как пишет The Hill, популярность бывшего ведущего Fox News среди консерваторов продолжает расти, а его конфликт с Дональдом Трампом лишь подогрел интерес к его политическим перспективам.

Сервис прогнозов Polymarket уже даёт ему 7% вероятности стать кандидатом от Республиканской партии. Для человека без агитационного штаба и партийной машины за спиной такой показатель — редкость. Авторы статьи вспоминают, что в своё время Трампа тоже не воспринимали всерьёз, но именно он позже перевернул всю систему и выиграл выборы.

Ключевой точкой расхождения между Карлсоном и Трампом стала внешняя политика, особенно по Ирану. Журналист резко против вовлечения Штатов в очередной конфликт на Ближнем Востоке и всё настойчивее транслирует идеи изоляционизма в духе «Америка прежде всего».

На фоне снижения рейтингов Трампа внутри партии зреет спрос на новые лица. Часть консервативного электората разочаровалась в президенте и начинает присматриваться к медийным фигурам. У Карлсона есть весомый козырь — многомиллионная аудитория. После расставания с Fox News он продолжает собирать сотни миллионов просмотров в YouTube и соцсети X. Причём обращается к зрителю напрямую, минуя телевизионную цензуру и партийные структуры.

Издание также отмечает редкий талант Карлсона: несмотря на элитное происхождение и богатство, он умеет выглядеть «своим парнем» для «консервативной Америки». По мнению обозревателей, именно это сочетание — медийная мощь, харизма и накопившееся недовольство внутри партии — делает его серьёзной угрозой для традиционных политиков в борьбе за Белый дом.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп не хотел начинать войну с Ираном, но на него было оказано мощное давление. По его словам, перед началом атаки он неоднократно общался с президентом лично в Вашингтоне и по телефону. В ходе этих бесед Карлсон пытался отговорить главу Белого дома от военного сценария. Самого Трампа журналист описал как человека, не проявлявшего воодушевления.