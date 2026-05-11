Рамапоса отказался покидать президентское кресло после решения суда ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на постановление Конституционного суда. Суд отменил решение Национальной ассамблеи, которая в декабре 2022 года заблокировала запуск процедуры отстранения главы государства от власти — всё из-за скандала с кражей денег с его фермы.

В обращении к нации Рамапоса подчеркнул, что остаётся на своём месте и продолжит работать. Он также сообщил, что подаёт иск против выводов экспертной комиссии, созданной парламентом, — именно этот доклад и рекомендовал нижней палате начать процесс импичмента.

«Я не уйду с поста президента и продолжу свою работу. Я остаюсь на своём месте, я не ухожу в отставку», — ответил он.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии Южно-Африканской Республики внесли в парламент резолюцию о вотуме недоверия президенту Сирилу Рамафосе. Инициаторами выступили партия «Умконто ве сизве» под руководством экс-президента Джейкоба Зумы и «Движение за африканское преобразование». Поводом послужило решение Конституционного суда возобновить рассмотрение импичмента по делу о краже средств в поместье «Фала-фала». Оппозиционеры считают, что президент утратил легитимность.