11 мая, 19:00

Рамапоса отказался покидать президентское кресло после решения суда ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамапоса. Обложка © AP/TASS

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на постановление Конституционного суда. Суд отменил решение Национальной ассамблеи, которая в декабре 2022 года заблокировала запуск процедуры отстранения главы государства от власти — всё из-за скандала с кражей денег с его фермы.

В обращении к нации Рамапоса подчеркнул, что остаётся на своём месте и продолжит работать. Он также сообщил, что подаёт иск против выводов экспертной комиссии, созданной парламентом, — именно этот доклад и рекомендовал нижней палате начать процесс импичмента.

«Я не уйду с поста президента и продолжу свою работу. Я остаюсь на своём месте, я не ухожу в отставку», — ответил он.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии Южно-Африканской Республики внесли в парламент резолюцию о вотуме недоверия президенту Сирилу Рамафосе. Инициаторами выступили партия «Умконто ве сизве» под руководством экс-президента Джейкоба Зумы и «Движение за африканское преобразование». Поводом послужило решение Конституционного суда возобновить рассмотрение импичмента по делу о краже средств в поместье «Фала-фала». Оппозиционеры считают, что президент утратил легитимность.

Юлия Сафиулина
