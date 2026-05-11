В Грозном загорелся девятиэтажный дом, жильцов эвакуировали
Пожар произошёл в жилой многоэтажке в одном из микрорайонов Грозного. Все жильцы были своевременно эвакуированы. Пожар почти потушен, спасатели ликвидируют последние очаги возгорания. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По данным республиканских властей, сотрудники МЧС и экстренных служб оперативно вывели людей из здания сразу после начала пожара. Нескольких человек с отравлением угарным газом доставили в больницу. Врачи оказали им необходимую помощь, угрозы жизни пострадавших нет.
После ликвидации основных очагов возгорания власти начали подготовку к восстановлению дома. Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров сообщил, что по поручению главы Чечни ремонт здания и квартир стартует уже в ближайшие часы. Для жильцов также закупят новую мебель.
«Просим граждан не распространять слухи о якобы погибших — эта информация не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
На время восстановительных работ жителей временно разместят в благоустроенных квартирах со всеми удобствами. На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб и специалисты.
