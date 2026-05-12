11 мая, 21:43

На Украине мобилизовали отца-одиночку 15-летней девочки

В Ивано-Франковской области сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину, который один воспитывал 15-летнюю дочь. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

После мобилизации ребёнка направили в центр социально-психологической реабилитации детей. Сообщается, что мужчина оставался единственным законным представителем девочки после смерти её матери в 2016 году.

Других подробностей о ситуации телеканал не приводит. Информации о дальнейшей судьбе мобилизованного мужчины и его дочери также пока нет.

Во Львове мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, испугавшись ТЦК

Ранее в Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования отказались отпустить мобилизованного мужчину на похороны матери. Мужчину мобилизовали всего за сутки до церемонии прощания. Родственники и знакомые пытались добиться разрешения на кратковременный выезд для участия в похоронах.

Антон Голыбин
