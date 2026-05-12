Мэра американского города обвинили в шпионаже в пользу Китая

Минюст США официально обвинил экс-главу калифорнийского города Аркейдия Эйлин Вэнг в подрывной деятельности против государства. Детали расследования раскрыло издание New York Post.

Следствие установило, что в 2020–2022 годах чиновница вместе с женихом Яонингом «Майком» Сун руководила ресурсом «Центр новостей США». По версии федеральной прокуратуры, площадка работала как замаскированный инструмент пропаганды.

Утверждается, что через этот канал распространялись материалы, формирующие положительный образ КНР. Целевой аудиторией выступали проживающие в Соединённых Штатах этнические китайцы.

Сообщник обвиняемой предстал перед судом раньше. В феврале 2024 года ему назначили четырёхлетний тюремный срок за преступный сговор и работу иностранным агентом без регистрации.

После вынесения приговора молодому человеку госпожа Вэнг расторгла помолвку. Она предприняла попытку отстраниться от совместных с ним противоправных действий, однако расследование продолжилось.

В итоге фигурантка признала вину и покинула пост градоначальника. Сейчас бывшая глава администрации ждет вердикта, максимальное наказание по инкриминируемым статьям достигает десяти лет лишения свободы.