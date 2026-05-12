Конфликт на турнире по курашу в Узбекистане закончился убийством

В Сурхандарьинской области Узбекистана спортивные соревнования по национальной борьбе кураш закончились трагедией с гибелью участника. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

«По предварительной версии следствия, местный житель, разозлившись из-за поражения своего младшего брата в поединке, напал с ножом на 41-летнего отца соперника», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на площадке медицинского техникума в Денауском районе во время проведения турнира по курашу. По данным следствия, мужчина несколько раз ударил оппонента кухонным ножом в спину и живот. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию районной больницы, однако врачи не смогли его спасти. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемый задержан, следственные действия продолжаются.

