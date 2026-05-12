«Если бы не скука со старшей»: Мама Яны Кошкиной раскрыла неожиданную причину её появления на свет

Мать актрисы Яны Кошкиной поделилась необычной историей о появлении дочери на свет, связав это с характером старшего ребёнка. Откровение прозвучало в новом выпуске шоу «Сокровища императора», где Марго Кошкина поделилась семейными воспоминаниями и взглядами на воспитание дочерей.

«Ты бы, наверное, и не появилась бы на этот свет, если бы со старшей было весело. Старшая — она скучная. У нас вообще даже собаку зовут так же, как и сестру. Если бы Рената была другим человеком, тебя бы, наверное, не было. Но мне было с ней скучно...» — сказала она.

По её словам, с появлением Яны в семье стало значительно веселее, а сама актриса воспринимается ею скорее как подруга, чем просто ребёнок.

