День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 08:45

В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

На территории Удмуртской Республики введён режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём Telegram-канале.

Сигнал был объявлен в 10:15 по местному времени (09:15 мск) 12 мая. Режим вводится на территории всего региона и связан с мерами безопасности. Другие подробности о причинах введения сигнала на данный момент не приводятся.

В Чебоксарах школы перевели на дистант на фоне угрозы атаки БПЛА
В Чебоксарах школы перевели на дистант на фоне угрозы атаки БПЛА

Ранее в Челябинской области был введён режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. На территории субъекта действует соответствующее предупреждение. Жителей заранее уведомили о возможных перебоях и нестабильной работе мобильной связи на фоне введённых мер безопасности.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar