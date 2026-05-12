В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности

На территории Удмуртской Республики введён режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём Telegram-канале.

Сигнал был объявлен в 10:15 по местному времени (09:15 мск) 12 мая. Режим вводится на территории всего региона и связан с мерами безопасности. Другие подробности о причинах введения сигнала на данный момент не приводятся.

Ранее в Челябинской области был введён режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. На территории субъекта действует соответствующее предупреждение. Жителей заранее уведомили о возможных перебоях и нестабильной работе мобильной связи на фоне введённых мер безопасности.