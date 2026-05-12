В Челябинской области объявили угрозу атаки дронов
В Челябинской области объявлен режим угрозы атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Жителей региона предупредили о возможных сбоях в работе связи.
Напомним, в конце апреля дроны ВСУ долетели до Урала — в Екатеринбурге БПЛА повредил многоэтажку, также была пресечена атак на объект инфраструктуры в Челябинской области.
