Мобилизованный украинец умер прямо на медкомиссии в ТЦК

В Днепропетровске на юго-востоке Украины зафиксирована смерть мужчины во время прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили в областном территориальном центре комплектования.

5 мая мужчину остановили сотрудники военкомата совместно с полицией и доставили на военно-врачебную комиссию. Во время прохождения обследования ему стало плохо, после чего была вызвана бригада скорой помощи.

Медики прибыли на место и около 45 минут оказывали неотложную помощь, однако спасти мужчину не удалось — была констатирована его смерть. В территориальном центре комплектования уточнили, что по факту произошедшего начато расследование для установления всех обстоятельств.

Ранее в Закарпатской области на западе Украины произошёл инцидент у здания территориального центра комплектования (ТЦК), которое выполняет функции военкомата. Конфликт развернулся в посёлке Межгорье после того, как сотрудники ТЦК провели принудительную мобилизацию одного из представителей местной цыганской общины. В ходе обострения ситуации сотрудники военкомата применили оружие и открыли стрельбу.