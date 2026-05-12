Ты не ты, когда не заплатили чеканной монетой: Иркутский «ведьмак» ранил прохожего

В Иркутске молодой человек в костюме «ведьмака» после ролевого мероприятия ударил мечом прохожего, который начал конфликт из-за его внешнего вида. Об этом сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошёл в лесу, где участник тематической средневековой вечеринки возвращался домой в образе персонажа фэнтези-вселенной «Ведьмак». При нём находились два меча, использовавшиеся как реквизит во время мероприятия. По дороге к нему присоединился местный житель, которому не понравился внешний вид молодого человека. Между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в провокации.

В результате ролевик нанёс удар по голове оппонента, однако оружие оказалось бутафорским, поэтому серьёзных травм не произошло. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.

«Сотрудники полиции изъяли у участников конфликтной ситуации реквизит, который направлен на экспертизу. Действия молодого человека квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в Сурхандарьинской области Узбекистана спортивный турнир по национальной борьбе кураш завершился трагическим инцидентом с гибелью участника. Конфликт произошёл на площадке медицинского техникума в Денауском районе во время соревнований. Следствие установило, что мужчина напал с ножом на 41-летнего отца соперника, разозлившись из-за поражения своего младшего брата в поединке.