Песков: Для скорого урегулирования на Украине всё сделано

Для приближения урегулирования на Украине уже проделана большая работа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о словах Владимира Путина, который ранее говорил о накопленном багаже наработок по мирному процессу.

«Багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение. Но говорить в этом контексте о конкретике в данный момент не приходится», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что обсуждать точные ориентиры сейчас рано.

Ранее Песков заявлял, что СВО завершится победой России. Представитель Кремля сказал, что «это наша война. И мы её выиграем».