Песков переадресовал вопросы о «Североморске» в Минобороны России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лично не осведомлён о маршрутах следования российских военных кораблей. Комментируя сообщения СМИ о возможном нахождении нашего боевого суда у берегов Германии, он переадресовал этот вопрос к Минобороны.
«Я не располагаю информацией о географии передвижения наших военных кораблей, это прерогатива Минобороны», — сказал Песков, комментируя сообщения о том, что корабль «Североморск» якобы был замечен у берегов Германии в Балтийском море.
Ранее посол по особым поручениям МИД Артём Булатов рассказывал, что Россия изучает вариант сопровождения гражданского флота боевыми кораблями в Балтийском море. Власти налаживают оперативное взаимодействие судовладельцев с морскими ведомствами страны. Параллельно специалисты изучают способы физической защиты кораблей под российским флагом.
