«Думал, пройдёт»: Россиянин с астмой вдохнул горошину и едва не умер от удушья

В Красногорскую больницу бригадой скорой помощи был доставлен мужчина, который во время ужина случайно вдохнул зелёную горошину. Подробности инцидента сообщили в Минздраве Подмосковья.

Поначалу мужчина не почувствовал серьёзных последствий, лишь лёгкую одышку, и решил, что обойдётся без врачебной помощи. Однако со временем состояние ухудшилось: одышка усилилась, присоединился сильный кашель, что особенно опасно для человека с бронхиальной астмой. Именно это вынудило его обратиться в Красногорскую больницу.

Специалисты провели бронхоскопию и обнаружили, что горошина частично перекрыла один из бронхов, создавая угрозу для жизни. Благодаря мастерству врачей, горошина была аккуратно извлечена, а дыхательные пути очищены. Пациент быстро восстановился и был выписан, поблагодарив медиков за спасение.

Ранее в Москве спасли пациента с гвоздём в черепе. Инородное тело повредило глаз и прошло через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановилось в основной пазухе черепа.