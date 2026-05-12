Пар из ушей, стёкла вдребезги: Москвич не смог успокоиться после ссоры с девушками и разбил две чужие машины

В столичном районе Северное Медведково полицейские задержали 27-летнего мужчину, который после ссоры с девушками разбил два чужих автомобиля. Вместо того чтобы остыть, он отправился крушить припаркованные во дворе машины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В Москве мужчина после ссоры с девушками разбил две чужие машины. Видео © MAX / Петровка, 38

В итоге у двух иномарок оказались разбиты лобовые стёкла и повреждены зеркала. В отношении хулигана возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Казани неизвестный мужчина за одну ночь успел поджечь легковой автомобиль и домофон в доме на улице Кайбийцкой. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, но пламя к тому моменту уже охватило и соседнюю машину. По словам жильцов, до поджога иномарки нарушитель пытался спалить мусорный бак и мопед, а также регулярно проникал в подъезды и пачкал стены фекалиями. Мужчину назвали невменяемым.