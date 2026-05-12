Мем не оценили — не страшно. А вот селфи без лайков мозг принимает на свой счёт

Мем не лайкнули — значит, шутка не зашла. Селфи осталось без реакции — и человек уже может думать не о посте, а о себе. Учёные выяснили, почему обратная связь под фотографиями с собственным изображением сильнее бьёт по самооценке.

В исследовании, опубликованном 11 мая 2026 года в PLOS One, авторы изучили, как люди объясняют лайки, комментарии и критику под разными типами контента. Оказалось, что реакцию на изображения себя участники чаще связывали с внутренними причинами.

Особенно часто они относили такую обратную связь к внешности. Если снимок с человеком получал оценку, мозг легче превращал её в вывод не о публикации, а о самом авторе.

С мемами эффект был другим. Их участники чаще объясняли через реакцию аудитории: не тот юмор, не та тема, не всем понятно. То есть неудачная публикация воспринималась менее лично.

Авторы делают вывод, что фотографии, где человек сам находится в центре внимания, могут усиливать самосознание и самообъективацию. Проще говоря, пользователь начинает смотреть на себя как на объект оценки со стороны.

Это не значит, что селфи вредны сами по себе. Но исследование показывает: не весь контент одинаково влияет на психику. Когда человек выкладывает себя, лайки и критика легче превращаются в ощущение «со мной что-то не так».

Для соцсетей это важный бытовой вывод. Иногда болезненной оказывается не сама реакция аудитории, а то, как быстро человек переносит её с поста на собственную внешность и ценность.

