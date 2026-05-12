«Мы не бич-клаб»: Генконсульство РФ в Дубае пристыдило посетителей в откровенных нарядах

Официальный Telegram-канал генконсульства России в Дубае опубликовал необычное обращение к соотечественникам. С наступлением жары сотрудники заметили, что некоторые посетители стали появляться в учреждении в слишком открытой одежде. Дипломаты с юмором, но твёрдо попросили соблюдать дресс-код, напомнив, что консульство — не «внезапно открывшийся пляжный клуб».

«За последние дни сотрудники наблюдали разные стадии принятия дубайского лета. Некоторые из них были слишком смелыми даже для Ближнего Востока. Генконсульство всё-таки госучреждение, а не внезапно открывшийся beach club», — говорится в сообщении.

Дипломаты рекомендуют приходить в длинных юбках, брюках и закрытой обуви.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне с загранпаспортами старого образца (без биометрии) больше не могут въезжать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Франция также ввела запрет, но сделала исключения для детей до 15 лет и владельцев шенгенских виз, оформленных до 1 июня 2025 года.