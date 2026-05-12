Уроженец Гвинеи убил своего отца в Москве из-за конфликта вокруг памперсов

Причиной трагического конфликта в московской семье уроженцев Гвинеи стали разногласия между отцом и сыном по уходу за больной матерью. Об этом Life.ru сообщил задержанный Александр.

По словам мужчины, отец упрекал его в том, что он вовремя не сменил памперс пожилой женщине. Произошла драка, через сутки после которой отец Александр уехал на работу. По возвращении домой вечером он почувствовал себя плохо и его забрала скорая. Врачи не смогли спасти пострадавшего.

Задержанный заявил, что не ожидал такого исхода и находится в состоянии шока.

Ранее сообщалось о расследовании гибели 68-летнего мужчины, выходца из Гвинеи, в Москве. Трагедия произошла в жилом доме на улице Обручева. Под подозрение в причастности к случившемуся попал сын погибшего — Сидибе. Следствие полагает, что между родственниками возник бытовой конфликт, в ходе которого мужчина, по предварительной версии, напал на отца и нанёс ему удары.