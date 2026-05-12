В Москве простились с заслуженной артисткой Галиной Ненашевой

В Москве прошла церемония прощания с заслуженной артисткой России, певицей Галиной Ненашевой. Гражданская панихида состоялась в прощальном зале Троекуровского кладбища. После неё запланированы похороны исполнительницы.

В центре ритуального зала установили гроб. Родные и близкие возложили цветы в начале церемонии. Рядом находился портрет Ненашевой. Венки на прощание прислали музыкальный проект «Имена на все времени», семья артистки, телеведущий Андрей Малахов и продюсер Александр Митрошенков.

Галина Ненашева умерла 4 мая. Ей было 85 лет. В семье певицы сообщили, что последние три месяца её здоровье не позволяло ей выходить из дома. После выписки из больницы она была вынуждена соблюдать постельный режим.

Галина Ненашева — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Начинала карьеру в хоре Челябинского оперного театра, затем выступала в оперетте. Пик её популярности пришёлся на 1970-е годы, в репертуаре преобладали русские народные песни и романсы. Широкую известность ей принесли композиции «Я люблю тебя, Россия», «Любите Россию», «Ямщик, не гони лошадей» и «Калинка».