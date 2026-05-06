Всё наследство покойной певицы Галины Ненашевой получит её дочь Алёна

Обложка © ТАСС / Александр Учкин

Певица Галина Ненашева скончалась на 86-м году жизни. Единственное наследство знаменитости — квартира на юге Москвы, которая осталась её дочери. Об этом пишет Kp.ru.

У Галины Ненашевой двое детей. Сын Леонид живёт в США, он звукорежиссёр, а его сын Никита — художник по керамике. Дочь Алена живёт в Москве, у неё двое детей-школьников. К ней и отойдёт всё наследство певицы.

После двух неудачных браков певица больше замуж не выходила и говорила, что «живёт жизнью своих детей». Она переживала, что на эстраде про неё забыли, но в последние годы стала любимицей зрителей программы «Песни от всей души», где пела живьём и восхищала все поколения.

Напомним, на 86-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Ненашева. В последний раз певица появлялась на телеэкране в 2025 году в программе Андрея Малахова. Обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дочь артистки также назвала дату прощания с ней.

