В США одобрили первый препарат для лечения рака груди, работающий как клеточный утилизатор

Американский регулятор FDA одобрил первый в мире препарат на основе технологии PROTAC — вепдегестрант. Лекарство предназначено для пациенток с определёнными мутациями при раке груди, устойчивыми к обычной гормональной терапии.

Простыми словами: PROTAC — это «умный» конструктор. Молекула препарата связывает с одной стороны раковый белок (эстрогеновый рецептор), а с другой — прицепляет «метку уничтожения» (убиквитинлигазу). Клеточный мусорщик (протеасома) распознаёт эту метку и полностью разрушает вредоносный белок.

Испытания показали впечатляющий результат. У пациенток с мутацией ESR1 медианная выживаемость без прогрессирования составила 5 месяцев против 2,1 месяца при старой терапии. Это почти двукратное преимущество! Правда, в общей группе статистика была не такой радужной.

Таблетки переносятся легче уколов. Побочные эффекты — в основном лёгкая или умеренная тяжесть: лейкопения, тошнота, усталость, мышечные боли и запоры. Хотя врачи будут следить за уровнем калия и работой печени.

Это открывает новую эру в лечении рака груди у женщин с метастазами, которые перестали отвечать на стандартную терапию. Прорыв, которого ждали миллионы пациенток по всему миру.

