Экс-депутат Госдумы Абельцев получил пять лет колонии за мошенничество

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор Сергею Абельцеву, экс-депутату Госдумы, бывшему функционеру ЛДПР. Согласно решению суда, он проведёт пять лет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, Абельцев обязан выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Вина экс-руководителя партии была доказана по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159).

Обвинение полагает, что Абельцев обманул потерпевшего, заявив о наличии у него знакомств и связей с высокопоставленными депутатами Государственной Думы. По словам обвинения, Абельцев обещал за вознаграждение помочь с трудоустройством в качестве помощника депутата, используя эти мнимые связи, хотя на самом деле такой возможности не существовало.

Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в июле 2024 года. Он был депутатом Госдумы I, II, IV и V созывов от ЛДПР, также являлся членом Высшего совета партии. Экс-парламентарий отметился экстравагантными заявлениями. Так, во время эпидемии птичьего гриппа он предлагал сбивать перелётных птиц из зениток. В 2005 году помощника Абельцева Сергея Белозёра осудили на семь лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве.