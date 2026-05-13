С 18 мая доллар окажется под давлением. Каким будет курс рубля на следующей неделе Оглавление Что произошло на валютном рынке после майских праздников Каким будет курс рубля на неделе с 18 мая После майских праздников рубль остаётся достаточно крепким. Какие факторы повлияют на курс доллара с 18 мая и сколько будет стоить валюта на следующей неделе? 12 мая, 21:20 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю.

Что произошло на валютном рынке после майских праздников

После майских праздников на валютном рынке сохраняется устойчивый тренд на укрепление рубля, который поддерживается в том числе надеждами на геополитическую разрядку. По отношению к китайскому юаню с начала месяца рубль укрепляется примерно на процент, к доллару США — на 2,1%, к евро растёт на 1,2%.

— Дополнительную поддержку рубль получает от более высоких цен на нефть и относительно высоких процентных ставок. Котировки Brent уверенно закрепились на уровнях выше 100 долларов США за баррель, ниже которого они опускались лишь в считаные дни за всё время с 12 марта. Между тем рублёвые ставки на денежном рынке хотя и опустились ниже 14%, но всё ещё остаются достаточно высокими по сравнению со ставками по юаням, которые лишь немногим превышают четверть процента, что, в свою очередь, поддерживает спрос на рубли за валюту в сделках, направленных на получение дохода от разницы процентных ставок, — рассказал аналитик компании «Цифра брокер» Александр Дудников.

На текущей неделе внимание участников рынка будет сосредоточено сразу на нескольких событиях. Во-первых, инвесторы продолжат оценивать динамику нефтяных котировок и ситуацию на сырьевых рынках, поскольку именно экспортная выручка сейчас остаётся одним из ключевых источников поддержки рубля. Во-вторых, важным ориентиром станут сигналы со стороны Банка России относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Любые комментарии о сроках возможного смягчения политики могут повлиять на настроения валютного рынка. Кроме того, значение будут иметь данные по инфляции и внешнеторговому балансу. Такое мнение высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

По его словам, после майских праздников рубль продолжает сохранять уверенные позиции и торгуется вблизи локальных максимумов. Одним из факторов стало то, что операции Минфина в рамках бюджетного правила рынок воспринял как недостаточные для заметного смещения баланса спроса и предложения в пользу иностранной валюты. Объёмы покупки валюты остаются ограниченными и пока не оказывают существенного давления на курс рубля.

На курс в ближайшие дни будут влиять несколько ключевых моментов. Возобновлённые Минфином покупки валюты (около 1,18 млрд рублей в день до 4 июня) оказывают умеренное давление на рубль. Ситуация вокруг Ормузского пролива и конфликт на Ближнем Востоке по‑прежнему определяют динамику цен на нефть: сохранение напряжённости может укрепить рубль за счёт роста экспортной выручки, а снижение котировок — ослабить. Так считает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Он отметил, что ожидания относительно решений ЦБ по ключевой ставке тоже играют роль: сигналы о возможном её снижении уменьшат привлекательность рублёвых сбережений. Кроме того, смягчение денежно‑кредитных условий может повысить спрос на валюту для импорта, а публикация макроэкономических данных (по инфляции, промпроизводству и т. д.) способна повлиять на настроения инвесторов. Не стоит забывать и о геополитике: изменения в санкционной политике или дипломатические инициативы способны вызвать колебания курса.

Поддерживают рубль высокие нефтегазовые доходы (средняя цена Urals в апреле превысила цену отсечения в бюджетном правиле) и жёсткая денежно‑кредитная политика ЦБ — высокие процентные ставки ограничивают кредитный спрос и делают рублёвые инструменты привлекательнее.

Дополнительное внимание рынка сосредоточено на инфляционных данных. За неделю с 28 апреля по 4 мая впервые с августа зафиксирована дефляция на уровне -0,02%, чему способствовало сезонное снижение цен на овощи: огурцы подешевели на 11,6%, помидоры — на 7,5%. С начала года инфляция составляет 3,19%, что может стать важным сигналом для дальнейших решений Банка России. Об этом рассказал основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Каким будет курс рубля на неделе с 18 мая

Александр Дудников считает, что сейчас баланс рисков складывается в пользу дальнейшего укрепления рубля. На следующей неделе он двинется в направлении 10,8 за китайский юань, 73 за доллар США, 86 за евро. Из макроэкономической статистики на этой неделе внимания заслуживают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, которые выйдут в среду, и данные Росстата по инфляции за апрель 2026 года, которые будут опубликованы в пятницу. Тем не менее основное внимание участников рынка останется прикованным к геополитической повестке.

Ожидаемый диапазон колебаний на неделе составляет 72–76 рублей за доллар, 85–89 рублей за евро и 10,6–11,3 рубля за юань. Такое мнение высказал Александр Шнейдерман.

— В период с 18 по 24 мая курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 75–80 рублей за доллар, но возможны краткосрочные колебания из‑за новостного фона и действий властей. Главные риски — динамика цен на нефть, объёмы валютных интервенций Минфина и геополитическая обстановка. Для уточнения прогноза важно отслеживать актуальные экономические данные, — рассказал Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева