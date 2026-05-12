В Италии у ребёнка впервые появились трое законных родителей

В Италии впервые официально зарегистрировали свидетельство о рождении ребёнка с указанием трёх родителей. Такое решение, как пишет Corriere della Sera, вынес апелляционный суд Бари.

Речь идёт о четырёхлетнем мальчике, родившемся в Германии. Его биологическая мать — женщина, которая приходится давней подругой семейной однополой паре*. Биологический отец ребёнка заключил брак с гражданином двух стран (Италии и Германии), который впоследствии попросил официально признать его вторым родителем, что разрешено немецкими законами.

Позже семья переехала в Италию, в регион Апулия, и попыталась зарегистрировать немецкое свидетельство о рождении там. Местные власти отказали, предположив наличие суррогатного материнства — процедуры, запрещённой в Италии.

Суд изучил обстоятельства и не нашёл подтверждений использованию суррогатных технологий. Также было установлено, что биологическая мать не возражала против второго отца. В итоге апелляционный суд постановил внести запись в реестр.

