12 мая, 14:38

Власти Днепропетровской области принудительно эвакуируют жителей Никополя

Обложка © ТАСС / Александр Река

В нескольких районах Никополя, Марганца и ещё двух населённых пунктов Днепропетровской области на юго-востоке Украины объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Всего предполагается вывезти 1145 человек. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава областной администрации Александр Ганжа.

«Объявлена обязательная эвакуация из отдельных районов Никополя. Подписал соответствующие распоряжения. Все жители должны покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Эвакуироваться должны 1145 человек», — написал чиновник.

Он уточнил, что из Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской общины, а также из Вышетарасовки Мировской сельской общины также обязаны выехать семьи с несовершеннолетними.

Никополь — город областного значения в Днепропетровской области, выполняющий функции административного центра Никопольского района. Он находится на берегу Днепра, в 63 км к юго-востоку от Кривого Рога и в 48 км к юго-западу от Запорожья. Город является одним из ключевых индустриальных центров региона. По данным на 2023 год, в нём проживало около 43 тысяч человек.

На Украине повреждены объекты инфраструктуры в двух областях

Ранее украинцев начали загонять на принудительные работы на фронте под видом эвакуации. Там они, в частности, строят оборонительные сооружения.

