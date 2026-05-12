Власти Днепропетровской области принудительно эвакуируют жителей Никополя

В нескольких районах Никополя, Марганца и ещё двух населённых пунктов Днепропетровской области на юго-востоке Украины объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Всего предполагается вывезти 1145 человек. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава областной администрации Александр Ганжа.

«Объявлена обязательная эвакуация из отдельных районов Никополя. Подписал соответствующие распоряжения. Все жители должны покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Эвакуироваться должны 1145 человек», — написал чиновник.

Он уточнил, что из Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской общины, а также из Вышетарасовки Мировской сельской общины также обязаны выехать семьи с несовершеннолетними.

Никополь — город областного значения в Днепропетровской области, выполняющий функции административного центра Никопольского района. Он находится на берегу Днепра, в 63 км к юго-востоку от Кривого Рога и в 48 км к юго-западу от Запорожья. Город является одним из ключевых индустриальных центров региона. По данным на 2023 год, в нём проживало около 43 тысяч человек.

