«Неправильно посмотрел»: На Урале борзый полицейский устроил дебош из-за парня с аутизмом

В Екатеринбурге назначили служебную проверку после конфликта в ресторане с участием молодого человека с аутизмом. Инцидент произошёл в кафе «Мама» на улице Парина.

По словам матери 23-летнего Дениса, к сыну и его отцу начали приставать двое мужчин. Поводом стал взгляд молодого человека, который «неправильно посмотрел». Отец попытался объяснить, что у сына ментальное расстройство, однако его не стали слушать. По словам матери, мужчины показывали удостоверения и угрожали Денису.

Когда им напомнили о присяге, они заявили, что находятся не при исполнении. Сотрудники ресторана вызвали группу быстрого реагирования и наряд полиции, однако приехали только сотрудники ГБР. Отцу в итоге удалось увести сына из заведения.

На следующий день мать Дениса встретила участников конфликта в отделе МВД на улице Фрунзе и написала заявления.

В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информация об участии двух сотрудников полиции не соответствует действительности. Правоохранителем оказался только один из мужчин. Там также заявили, что начальник городского УМВД назначил служебную проверку. По её итогам произошедшему дадут «самую жёсткую оценку».

