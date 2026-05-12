12 мая, 14:28

МЧС предупредило водителей Москвы о тумане с видимостью до 100 метров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Московских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, вечером 12 мая и в первой половине ночи 13 мая на дорогах столицы ожидается густой туман.

Видимость на отдельных участках не будет превышать 100–500 метров. Осадки усугубят ситуацию, сделав асфальт скользким.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в публикации ведомства.

Особенно опасным туман будет в период с 21:00 до 09:00 утра. Тем, у кого нет острой необходимости, лучше воздержаться от выездов.

Ранее Life.ru писал, что МВД предупредило водителей о недопустимости лишних отметок в правах. Бланки прав оформляются строго по регламенту. Если водитель или кто-то другой сделает дополнительную надпись, документ могут признать недействительным.

Дарья Денисова
