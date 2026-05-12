В Госдуме назвали выгодный курс доллара для российской экономики

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для российской экономики выгоднее более слабый рубль. По его мнению, доллар должен стоить не дороже 80 рублей.

«Я сторонник того, чтобы рубль был не дороже 80 рублей за доллар. Прежде всего, это необходимо для поддержки внутреннего производителя», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».

Парламентарий объяснил, что крепкая нацвалюта усиливает давление на российских производителей со стороны внешних поставщиков. По его словам, из-за укрепления рубля в этом году уже снизился экспорт: компаниям стало менее выгодно продавать продукцию за валюту.

Аксаков отметил, что часть экспертов допускает ослабление рубля максимум до 78 за доллар с нынешних 75. Бюджетное правило, по его словам, может увеличить предложение рублей на рынке и не дать нацвалюте дальше укрепляться.

Он также заявил, что для России ситуация на нефтяном рынке выглядит контролируемой: цены выросли, а бюджет получает дополнительные средства. По некоторым данным, в этом году страна может получить до 3,5 трлн рублей сверхдоходов.

Напомним, что 11 мая внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей. Это минимальный показатель с 20 февраля 2023 года.