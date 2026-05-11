Внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей, это минимум с февраля 2023-го

Курс доллара, ориентир для внебиржевого рынка, впервые с 20 февраля 2023 года опустился ниже 74 рубля — до 73,7 руб. по состоянию на 11:18 мск, снижение составило 55 копеек относительно предыдущего закрытия.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года ориентиром для рубля стал юань. Биржевые торги китайской валютой идут ежедневно с 10:00 до 19:00 мск; в этот период формируется основа для внебиржевой оценки доллара, что делает динамику юаня ключевой для дальнейших изменений курса рубля.

Напомним, что курсу доллара спрогнозировали падение до 50 рублей. В ближайшие годы российская валюта продолжит расти, считают эксперты. Предсказать точные сроки сложно — рынки стали более непредсказуемыми, циклы нарушены, и любая коррекция может затянуться.