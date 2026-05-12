В Свердловской области утвердили требования к укрытиям от БПЛА

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ с новыми требованиями к укрытиям от беспилотников. В документе прописано, как именно нужно приспосабливать подвалы, гаражи, паркинги и цокольные этажи для защиты людей.

В таких помещениях можно находиться непрерывно до 12 часов. На одного человека отводится 0,6 квадратного метра пола, а в школах и детских садах — 1 квадратный метр. Высота укрытия должна быть не меньше 1,7 метра. Локация выбирается так, чтобы люди жили не дальше километра от убежища.

По требованиям, укрытия должны быть сухими и чистыми, с освещением и вентиляцией. Внутри желательно поставить лавки, стулья или нары — из расчёта на всех, кто там уместится. Не помешает и система пожаротушения.

Водоснабжение тоже продумано: нужен запас технической воды — литр на человека. Если санузла нет, придётся выделить отдельное место для герметичной тары и заготовить по два литра воды в сутки на каждого. Помещение должно быть защищено от проникновения грызунов, собак и кошек.

На случай отключения электричества подвал освещают свечами или фонарями. Ключи от укрытия хранятся у диспетчера, дворника, рабочих или заранее определённых жильцов. А к самому сооружению ведут указатели.

Ранее сообщалось, что на всей территории Удмуртии введён режим «Беспилотная опасность». Сигнал был объявлен 12 мая в 10:15 по местному времени (09:15 мск). Режим связан с мерами безопасности и действует на территории всего субъекта.