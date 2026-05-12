В Татарстане два человека погибли от удара тока в фонтане. Трагедия произошла в городе Болгар.

По данным телеграм-канала, всё случилось около 11:20 на территории армянского кафе «Сако». На место прибыла скорая. Врачи около десяти минут пытались реанимировать пострадавших но безуспешно.

Ранее Life.ru сообщал, что в Витебской области Белоруссии 57-летняя местная жительница погибла от удара током во время надувания бассейна. Женщина подключила электрический компрессор к сети, после чего получила смертельную электротравму. Медики констатировали мгновенную смерть.