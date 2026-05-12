Золотая Орда на серебре: Казахстан выпустил редкую монету тиражом всего 1000 штук

Национальный банк Казахстана объявил о выпуске серебряной коллекционной монеты, посвящённой Золотой Орде. Речь идёт о государстве, существовавшем в XIII–XV веках на территории Евразии.

Фото © nationalbank.kz

Монету изготовят из серебра 925-й пробы с золочением. Её масса составит 62,2 грамма, диаметр — 50 миллиметров. Тираж будет ограниченным — всего 1000 экземпляров. Номинал монеты составит 2000 тенге, или около 4,3 доллара.

В Нацбанке отметили, что историческое наследие Золотой Орды занимает важное место в формировании государственности и культурной идентичности народов Евразии, включая современный Казахстан. Выпуск коллекционной монеты направлен на сохранение исторической памяти, популяризацию культурного наследия и отражение значимых этапов становления государственности.

На аверсе монеты изображён воин на коне с войском и надписью Altyn Orda — «Золотая Орда». На реверсе разместят герб Казахстана и название страны на казахском языке на латинице. Дата поступления монеты в продажу пока не названа. В Нацбанке пообещали сообщить её дополнительно.

Тем временем число монет в обращении в России за 2025 год выросло до 73,8 миллиарда штук. За год количество мелочи увеличилось на 800 миллионов. В среднем на каждого жителя страны теперь приходится по 505 монет. Общий номинал монет в обороте тоже вырос. За прошлый год он увеличился со 128,3 до 130,4 миллиарда рублей. Самую большую долю по сумме занимают десятирублёвые монеты. На них приходится около 60% общего объёма.