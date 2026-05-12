Отец бросился спасать сына: Раскрыты подробности жуткой гибели в фонтане от удара током

Погибшими от удара током в кафе в Болгаре оказались владелец заведения и его отец. Трагедия произошла в армянском кафе «Сако».

По информации «Базы», хозяин заведения чистил фонтан, когда его ударило током. Мужчина получил смертельный разряд, после этого ему попытался помочь отец. Он бросился спасать сына, но тоже оказался под напряжением. В результате оба мужчины погибли. Спасти их не удалось.

Напомним, всё произошло в Татарстане, в в Спасском районе. Сначала сообщалось, что трагедией обернулось «купание» в фонтане. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Проверяется, что именно стало причиной смертельного удара током. Также предстоит установить, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации фонтана и электрического оборудования в кафе.