Россиян предупредили о росте тарифов на электроэнергию

Россиян ждёт плановое подорожание коммунальных услуг в ближайшие три года. Министерство экономического развития обнародовало индексы роста тарифов на электроэнергию для населения, которые уже одобрены кабмином.

Первый скачок произойдёт с 1 октября 2026 года. Свет подорожает сразу на 11,3 процента. Следующий этап намечен на 1 июля 2027 года — плюс 8,6%. В 2028 году (с 1 июля) рост составит 9,1%, а в 2029-м — 5 процентов.

Чиновники объясняют рост стоимости киловатта реализацией масштабных инвестиционных проектов в энергетике. Из-за этого тарифы на услуги по передаче электроэнергии взлетят ещё выше. С октября 2026 года они вырастут на 16%, что неизбежно потянет за собой конечную цену для потребителей.

Эксперты рынка уже заявили, что такая волатильность негативно скажется на бизнесе и майнерах криптовалют. Для обычных граждан, пользующихся электроплитами и обогревателями, платежки станут заметно тяжелее. Однако правительство уверяет, что рост не превысит плановую инфляцию.

Ранее министр финансов Антон Силуанов выразил уверенность в дальнейшем росте российской экономики и соблюдении ключевых макроэкономических параметров в рамках плановых ориентиров. Он отметил, что текущая динамика несколько ниже ожидаемой, однако не выходит за пределы прогнозов.