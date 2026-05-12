День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 15:27

Генпрокурор Техаса обвинил Netflix в шпионаже за детьми и продаже их данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Burdun Iliya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Burdun Iliya

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в суд с иском против Netflix. Стримингового гиганта обвиняют в тайном сборе личной информации, шпионаже за детьми и намеренном приучении аудитории к экрану, пишет Reuters.

По версии властей штата, сервис годами копил данные о предпочтениях подписчиков, затем перепродавал их рекламным посредникам — и всё это без ведома пользователей. При этом в официальных заявлениях компания не раз заверяла, что ничего подобного не делает и чужими сведениями не торгует.

Отдельный пункт претензий — автоматический запуск следующей серии. В иске этот механизм называют ловушкой, которая специально затягивает людей перед мониторами. Прокуроры напомнили и слова главы Netflix Рида Хастингса, который в 2020 году хвастался, что платформа не собирает данные, в отличие от Amazon или Google.

В документах подчёркивается: главная цель компании — подсадить на контент детей и целые семьи, вытянуть из них информацию и заработать. Там же обыгрывается формула: «Когда вы смотрите Netflix, Netflix смотрит за вами».

В самом стриминге иск назвали необоснованным и пообещали защищаться. Представитель Netflix заявил, что конфиденциальность клиентов для компании в приоритете, а все законы соблюдаются.

Техас требует не просто штрафов (до 10 тысяч долларов за каждый факт нарушения), но и полного удаления незаконно собранных данных, а также запрета на таргетированную рекламу без явного согласия пользователей.

Маск призвал Netflix снять сериал с темнокожей версией себя
Маск призвал Netflix снять сериал с темнокожей версией себя

Ранее сообщалось, что Netflix направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в России. Заявка покрывает несколько сфер. В перечень вошли программы и приложения для доступа к контенту, создание и дистрибуция фильмов. Отдельно упомянуты маркетинг и продвижение развлекательных проектов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • netflix
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar