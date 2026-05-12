Генпрокурор Техаса обвинил Netflix в шпионаже за детьми и продаже их данных

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в суд с иском против Netflix. Стримингового гиганта обвиняют в тайном сборе личной информации, шпионаже за детьми и намеренном приучении аудитории к экрану, пишет Reuters.

По версии властей штата, сервис годами копил данные о предпочтениях подписчиков, затем перепродавал их рекламным посредникам — и всё это без ведома пользователей. При этом в официальных заявлениях компания не раз заверяла, что ничего подобного не делает и чужими сведениями не торгует.

Отдельный пункт претензий — автоматический запуск следующей серии. В иске этот механизм называют ловушкой, которая специально затягивает людей перед мониторами. Прокуроры напомнили и слова главы Netflix Рида Хастингса, который в 2020 году хвастался, что платформа не собирает данные, в отличие от Amazon или Google.

В документах подчёркивается: главная цель компании — подсадить на контент детей и целые семьи, вытянуть из них информацию и заработать. Там же обыгрывается формула: «Когда вы смотрите Netflix, Netflix смотрит за вами».

В самом стриминге иск назвали необоснованным и пообещали защищаться. Представитель Netflix заявил, что конфиденциальность клиентов для компании в приоритете, а все законы соблюдаются.

Техас требует не просто штрафов (до 10 тысяч долларов за каждый факт нарушения), но и полного удаления незаконно собранных данных, а также запрета на таргетированную рекламу без явного согласия пользователей.

Ранее сообщалось, что Netflix направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в России. Заявка покрывает несколько сфер. В перечень вошли программы и приложения для доступа к контенту, создание и дистрибуция фильмов. Отдельно упомянуты маркетинг и продвижение развлекательных проектов.