Минобороны сообщило о 40 сбитых БПЛА над регионами России

Российская ПВО 12 мая сбила 40 беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 09:00 до 17:00 мск. Атака затронула сразу несколько направлений.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Самарской, Курской и Оренбургской областями. Также средства ПВО работали над территорией Крыма.

«12 мая т. г. в период с 09:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей и Республики Крым», — говорится в сообщении Минобороны.

Сегодня завершилось перемирие, объявленное в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За это время все группировки Армии России в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, однако в ответ на нарушения с украинской стороны российские войска действовали зеркально. Вооружённые силы Украины продолжали наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в различных регионах России. Всего на 11 мая, по данным Минобороны РФ, было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.