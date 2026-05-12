Серхио Рамос купил 80% акций «Севильи» и стал новым владельцем клуба

Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос завершил сделку по покупке испанского футбольного клуба «Севилья», за который ранее выступал. По данным COPE, соглашение было достигнуто во вторник утром. Сделку оценивают примерно в 450 млн евро за 80% акций команды.

До этого Рамос возглавил группу инвесторов для покупки клуба. В апреле появились данные о его принципиальной договорённости с холдингом Five Eleven Capital.

В нынешнем сезоне «Севилья» занимает 13-е место в чемпионате Испании. Команда набрала 40 очков в 35 матчах.

