Отпевание и кремация актёра из «Папиных дочек» Александрова пройдут 13 мая

Вадим Александров. Обложка © Kinopoisk

Заслуженный артист России Вадим Александров, известный по ролям в фильмах «Экипаж», «Мы из джаза» и сериалах «Папины дочки», «Каменская», будет кремирован 13 мая. Его сын подтвердил эту информацию ТАСС, сообщив, что кремация пройдёт в Люблинском крематории.

Вероятно, там же состоится и отпевание. Время церемонии пока не определено.

Напопмним, актёр театра и кино Вадим Александров умер 8 мая. Зрителям он был известен по сериалам и фильмам «Папины дочки», «Солдаты», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Мы из джаза», «Моя прекрасная няня» и «Воронины». Ему было 86 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

