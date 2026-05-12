Суд прекратил дело экс-главы района Петербурга Ильина из-за награды на СВО

Экс-главу Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина перестали преследовать по закону после того, как он получил государственную награду, находясь на военной службе в зоне СВО. Соответствующее решение принял городской суд, который поставил точку в уголовном деле бывшего чиновника.

«В соответствии со ст. 78.1 УК РФ уголовное преследование в отношении Ильина прекращено в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы», — сказано в тексте объединенной пресс-службе петербургских судов в их официальном телеграм-канале.

В феврале 2024-го Ильина взяли под стражу — к тому моменту он уже значился в розыске, а суд заочно избрал для него меру пресечения в виде ареста. Причиной послужило дело о взятках в размере 5,6 млн рублей, которые бывший чиновник получил за общую протекцию частной охранной структуры в рамках исполнения государственных контрактов. Позже к перечню инкриминируемых ему деяний прибавились служебный подлог, имущественный ущерб, нанесённый обманным путём или через злоупотребление доверием, а также выход за пределы должностных полномочий

Напомним, в том же 2024 году Ильин отправился на специальную военную операцию. Меру пресечения в виде ареста для бывшего чиновника приостановили и передали его уполномоченному военному представителю.